Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Fortum : en baisse, mais un analyste reste optimiste Cercle Finance • 19/08/2020 à 12:04









(CercleFinance.com) - Le titre du groupe Fortum recule ce mercredi de -3%, même si l'analyste Oddo BHF confirme sa recommandation 'Achat' sur celui-ci, concédant que le géant nordique de l'énergie a vécu 'un faible T2', dans 'un environnement difficile'. 'Fortum a fait part ce matin de résultats trimestriels en-dessous des attentes. (...) Concernant la pandémie de Covid-19, son impact [sur l'activité] reste assez limité, comme l'a indiqué le groupe', commente le broker. Oddo BHF confirme ainsi son objectif de cours de 18 euros, pour un potentiel de +1% par rapport au cours actuel.

Valeurs associées FORTUM Tradegate -4.18% FORTUM XETRA 0.00% FORTUM LSE Intl -4.93% FORTUM OTCBB 0.00%