Forte réduction des positions : 21 ordres de vente passés cette semaine

Le flottement qui se fait sentir en Bourse depuis le début du mois de septembre appelait une prise de décision.

Le flottement qui se fait sentir en Bourse depuis le début du mois de septembre appelait une prise de décision. Fallait-il faire le dos rond face au fort recul de Wall Street et des places européennes, ou fallait -il trancher dans le vif au risque de se tromper en sur-réagissant au regain de volatilité que nous connaissons aujourd'hui ? Autant le dire tout de suite, avec pas moins de 21 arbitrages allant tous dans le sens d'un allégement des positions sur tous nos portefeuilles, nous avons cette semaine clairement opté pour la seconde solution.

Ce mercredi dans la matinée, après la violente chute de 3,26% de l'indice CAC 40 et une ouverture des marchés dans le rouge sur toutes les places boursières européennes, nous avons décidé d'alléger les positions sur toutes les lignes de titres du portefeuille Défensif. Ceci nous a conduit à vendre 400 actions BNP Paribas, 300 Axa, 21 L'Oréal et 5 Hermès International. Cession également de 100 actions du réassureur allemand Hannover Re, de 150 actions du fabricant allemand de produits ménagers Henkel et de 300 autres du groupe néerlandais Unilever. L'objectif était de mettre notre portefeuille Défensif à l'abri des risques de baisse qui semblent s'accumuler, après le net rebond intervenu en août.

Dans l'Offensif, les désengagements ont également été significatifs. Six opérations ont été initiées, avec la liquidation complète de la ligne Alstom (900 titres cédés), ainsi que la cession de la part plus résiduelle restant sur Veolia (20 titres vendus) et ArcelorMittal (200 actions vendues). Les positions ont par ailleurs été allégées sur Axa, Allianz et BNP Paribas. La même stratégie a été mise en place dans la sélection Monde composée d'ETF, avec une forte réduction de la place accordée aux trackers Lyxor PEA S&P 500 et Lyxor Ucits PEA Nasdaq 100. Nous avons aussi diminué de façon uniforme toutes les positions présentes dans notre sélection de fonds ISR éligibles au PEA.

Pourquoi un tel coup de torchon sur les portefeuilles, alors qu'aucune catastrophe imminente ne semble nous menacer ? Après quelque 50 jours de flottement, la France a même trouvé un premier ministre volontiers présenté comme l'homme providentiel. La mise en place d'un programme de vente d'aussi grande ampleur n'est pas dans nos habitudes, mais il nous est apparu nécessaire à plus d'un titre. La première explication tient au fait que les coups de bélier répétés avec, durant tout l'été, une série impressionnante de séances de baisse comprise entre 2 et 3% à Wall Street, ne sont pas de bon augure. Le Vix est remonté à plus de 20 points sur l'indice S&P 500, ce qui constitue le signe d'une entrée évidente dans une phase de plus forte volatilité nécessitant de faire preuve de prudence. Nous approchons certes de l'échéance de l'assouplissement monétaire tant attendu des marchés de part et d'autre de l'Atlantique, mais le cœur n'y est pas. A leur habitude, les opérateurs ont préféré acheter la rumeur plutôt que la nouvelle. Avant de franchement revenir à l'achat, les investisseurs auront à cœur de s'assurer que les prochaines baisses des taux d'intérêt produiront leurs premiers effets sur l'économie réelle qui marque dangereusement le pas sur tous les continents. Rappelons tout de même que fin août les valeurs technologiques cotées sur le Nasdaq se payaient encore 31 fois les profits attendus pour l'année en cours. Et près de 24 fois ceux de l'indice large S&P 500. En Europe, les multiples sont plus faibles (autour de 16 fois pour l'indice EuroStoxx 50), mais la croissance potentielle y est nettement plus faible, voire désormais négative pour un pays comme l'Allemagne.

La forte réduction des positions sur les portefeuilles à laquelle nous avons procédé cette semaine, nous a permis de plutôt bien résister à la baisse. Nos deux sélections Monde et ISR/PEA n'ont rien cédé au cours des trois derniers mois de baisse. Surtout comparé à la Bourse de Paris ayant été subi une chute de 7,6% de l'indice CAC 40 durant l'été. Les portefeuilles Défensif et Offensif sont plus touchés, mais ils réussissent à limiter la casse avec un repli de 5,1% pour le premier depuis début juin et 6,1% pour le second.

Quelle stratégie pour le mois de septembre ? Les arbitrages auxquels nous avons procédé en début de semaine ont fortement renforcé la part des liquidités dans tous nos portefeuilles, ce qui renforcera leur capacité de résistance à une poursuite de la baisse des marchés. L'objectif de la mise en place de toute stratégie défensive n'est pas de totalement immuniser le capital investi contre la baisse en vendant tous ses actifs, mais de réduire sa vulnérabilité. Il nous semble que les opérations auxquelles nous avons récemment procédé répondent à cet objectif. Notre risque s'est aujourd'hui inversé. Avec une surface investie fortement réduite, nous risquons au contraire de ne pas être en capacité de pleinement profiter du rebond qui peut intervenir à tout moment sur des marchés qui peuvent vivement repartir à la hausse en cas de bonnes nouvelles. La vie boursière étant - comme dans tous les domaines - une question de choix, nous sommes prêts à assumer ce risque de manque-à-gagner possible lié à notre sous-exposition au marché. Les prochaines baisses des taux directeurs de part et d'autre de l'Atlantique constitueront évidemment de très bonnes nouvelles, mais la vraie question n'est pas de savoir si le Fed et la BCE vont assouplir leur politique monétaire, mais pour quelle raison elles s'engagent dans cette voie. S'il est question d'accompagner un atterrissage en douceur de l'économie, alors que leurs efforts de lutte contre l'inflation ont porté leurs fruits, les marchés ne manqueront pas de repartir de l'avant. Si, à l'opposé, les investisseurs ont le sentiment que les autorités monétaires agissent en toute hâte pour contrer la menace d'un récession la réaction sera nettement plus négative. La réponse à cette question demandera du temps. Il n'est en effet pas certain qu'une seule statistique suffira à durablement éclairer le marché sur l'ampleur de la reprise de la croissance mondiale en générale, et américaine en particulier. Nous nous tenons prêts à accompagner tout mouvement de reprise des cours, mais pour l‘instant nous préférons conserver une attitude de grande prudence.

Bonne lecture et bon week-end à tous,

Roland Laskine