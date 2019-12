Forte progression des ETFs sur les valeurs mexicaines

Le segment dédié aux valeurs mexicaines sur TrackInsight a gagné en performance ce mardi 10 décembre.

Le segment dédié aux valeurs mexicaines sur TrackInsight a gagné 1,55% ce mardi 10 décembre. Cette performance est calculée à partir des rendements des 14 ETFs inclus dans ce segment et exposés aux actions mexicaines. C'est la plus forte progression sur un jour depuis plus de 2 mois. Cela fait suite à l'annonce des législateurs de vouloir avancer rapidement sur la mise en place d'un nouvel accord commercial entre les États-Unis, le Mexique et le Canada. La performance depuis le début de l'année est désormais de +8,03%, après avoir abandonné près de 6% en novembre. En 2019, les investisseurs ont injecté près de $ 240 millions via le marché primaire dans ce segment qui représente $ 4,9 milliards d'actifs sous gestion.

