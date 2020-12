Forte hausse pour le secteur de l'énergie

Les ETFs permettant de s'exposer grandes et moyennes sociétés du secteur de l'énergie ont bondi hier.

Les ETFs permettant de s'exposer grandes et moyennes sociétés du secteur de l'énergie ont bondi de 3,30% en moyenne ce jeudi 10 décembre alors que l'activité sur le marché primaire est restée négligeable. Ce segment regroupe 20 ETFs répliquant 14 indices pour un total de 3,4 milliards de dollars d'actifs sous gestion.

Find and compare over 6,000 ETFs with our free tools:

ETF Screener (https://www.trackinsight.com/en/etf-screener)

ETF Comparison Tool (https://www.trackinsight.com/en/etf-comparison)

Téléchargez l'enquête ETF 2020 de TrackInsight et découvrez ce sur quoi se basent plus de 300 investisseurs ayant répondu au sondage lors de leur séléction d'ETFs.