Forte hausse des cours du sucre au premier semestre

(AOF) - Le sucre a progressé de plus de 13% sur les six premiers mois de 2023, à 22,66 cents la livre. Affichant ainsi l’une des meilleures performances parmi les matières premières depuis le début de l’année, il a bénéficié des inquiétudes à propos de l’impact négatif du phénomène océanique, El Niño, sur la production de cette année. Celle de l’année précédente, s’était en outre avérée moindre que prévu.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2023 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.