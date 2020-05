Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forte hausse des actes antisémites en Allemagne en 2019 Reuters • 27/05/2020 à 16:13









BERLIN, 27 mai (Reuters) - Le nombre d'actes antisémites en Allemagne a augmenté de 13% l'an dernier, a déclaré mercredi le ministre de l'Intérieur, Horst Seehofer, mettant directement en garde contre la menace des mouvements d'extrême droite. L'Allemagne a intensifié ces derniers mois ses efforts pour lutter contre les groupes d'extrême droite, le pays ayant notamment été ébranlé en octobre 2019 après l'attaque d'une synagogue à Halle par un homme ayant reconnu avoir agi par antisémitisme et adhérer aux idées extrémistes. "La plus grande menace dans notre pays vient de la droite. C'est une réalité (...) Nous devons rester vigilants et y faire face", a déclaré Horst Seehofer, un conservateur bavarois. Les autorités ont comptabilisé l'an dernier 2.032 actes antisémites. Selon Horst Seehofer, plus de 90% d'entre eux ont été commis par des personnes radicalisées d'extrême droite. (Madeline Chambers; version française Claude Chendjou, édité par Jean-Michel Bélot)

