Forte hausse à Wall Street, Tesla en tête du S&P500

(AOF) - Les indices américains ont fortement progressé à la faveur de propos jugés rassurants de Donald Trump sur sa politique commerciale. Il pourrait faire preuve de souplesse, selon la presse américaine. Côté statistiques, l'indice PMI composite a surpris par sa vigueur en mars, porté par le secteur des services. Côté valeurs, Tesla a terminé en tête du S&P500 après trois mois de forte chute. Les taux américains à 10 ans ont gagné près de 9 points de base à 4,346%. Le Dow Jones a gagné 1,42% à 42 583,32 points et le Nasdaq Composite a progressé de 2,27% à 18 188,59 points.

Tesla (+11,93% à 278,39 dollars) a affiché la plus forte hausse du S&P500 à Wall Street. Le constructeur américain de véhicules électriques bénéficie d'achats à bon compte après avoir vu son titre dégringoler depuis un plus haut en décembre 2024 au-dessus des 479 dollars. Il a souffert des mesures commerciales annoncées par Donald Trump et de la menace de la concurrence chinoise sur le marché de l'électrique. Le groupe subit également une désaffection du fait que son patron Elon Musk est membre de l'administration Trump: les dégradations de Tesla se multiplient.

Les chiffres économiques du jour

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 53,5 en mars après 51,6 en février. Le PMI pour les services est passé à 54,3 après 51 en février contre 51,2 attendu. Le PMI manufacturier est ressorti à 49,8 après 52,7 en janvier et 51,9 attendu.

Les valeurs à suivre aujourd'hui

Ford

La National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA), l’autorité américaine chargée du secteur automobile, a annoncé lundi l'ouverture d'une enquête préliminaire sur près de 1,3 million de pick-up Ford suite à des signalements de rétrogradations inattendues accompagnées d'un blocage temporaire des roues arrière. Le Bureau d'enquête sur les défauts de la NHTSA, qui a reçu 138 plaintes de consommateurs, déterminera la gravité du problème potentiel et ses implications en matière de sécurité

Tesla

Tesla est attendue en hausse en pré-marché à Wall Street après avoir déclaré lundi vouloir lancer sa fonction d'assistance à la conduite autonome en Chine après avoir obtenu l'autorisation pour le logiciel correspondant. Selon Reuters, l’annonce a été faite via le compte Weibo de l'entreprise dédié au service client, après que des internautes chinois ont évoqué la suspension du lancement d'un essai gratuit du service Full Self-Driving (FSD) en Chine.