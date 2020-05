Forte décollecte pour les valeurs financières

Les ETFs exposés à des indices du secteur financier ont terminé la semaine dernière sur une note négative suite à une forte décollecte.

Le segment TrackInsight regroupant les ETFs exposés à des indices du secteur financier a terminé la semaine dernière sur une note négative avec une forte décollecte d'environ $ 600 millions sur la journée. Il s'agit du retrait le plus important enregistré sur le marché primaire depuis le 16 mars, alors que ce segment était touché de plein fouet par les conséquences de la fermeture des économies dans la lutte contre la propagation du coronavirus. Depuis, les 24 ETFs de ce segment ont repris des couleurs en grimpant près de 15% par rapport à leurs plus bas de mars. Malgré ce rebond, les investisseurs restent prudents comme le montre la décollecte pour ce segment qui affiche toujours une perte cumulée de près de 27% en 2020. Depuis le 1er janvier, les 24 ETFs de ce segment ont perdu près d'un tiers de leurs actifs sous gestion affectés à la fois par les mauvaises performances et la décollecte. Les actifs de ce segment s'élèvent désormais à $19,3 milliards.

