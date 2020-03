Forte décollecte pour les valeurs financières

Fortement affectés par le coronavirus, les ETFs exposés aux grandes et moyennes capitalisations du secteur financier ont subi une décollecte.

Fortement affectés par la crise actuelle du coronavirus, les ETFs exposés aux grandes et moyennes capitalisations du secteur financier ont perdu près de 15% depuis le 20 février. En parallèle, le marché primaire enregistre une forte décollecte : au cours des trois dernières sessions de marché les investisseurs ont respectivement retiré $ 345 M, $ 455 M et $ 375 M. Le marché s'attend à un soutien des banques centrales afin de stabiliser la situation ; comme le montre la forte augmentation de la probabilité d'une baisse des taux de 50 points de base lors de la prochaine réunion de la FED. Avec une probabilité de près de 80%, ce scénario pourrait pénaliser in fine les sociétés du secteur financier. Le segment dédié aux valeurs financières a perdu 13,54% depuis le début de l'année tandis que ses actifs ont chuté de près de 1 milliard en raison des décollectes.

