Forte décollecte pour les ETFs obligataires américains de long terme

Les ETFs des bons du trésor à long terme montrent des signes de fragilité.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices d'obligations de long terme des Etats-Unis ont subi une session de marché compliquée ce vendredi avec un recul de -0,70% et une décollecte de -$356,14M sur la même journée. L'inflation est le point à retenir du discours de Jerome Powell la semaine dernière, une inflation aux alentours de 2% étant envisagée. Aussi, il est à noter que les ETFs des bons du trésor à long terme montrent des signes de fragilité. Le nombre de faillites à travers le globe explose et de nombreuses entreprises ne peuvent couvrir les paiements d'intérêts, faute de cash. Les conditions de crédit se détériorent et selon de nombreuses approches, une hausse des taux longs pourrait fragiliser les portefeuilles obligataires. La session de vendredi amène la performance cumulée sur les trente derniers jours à -5,13% tandis que les investisseurs ont, sur la même période, retiré -$810,14M du segment. Depuis le début de l'année, les ETFs ont progressé de +18,77% et les flux cumulés sont à -$3,2Mds. 12 ETFs répliquant 2 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $21,5Mds.