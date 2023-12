Forte croissance attendue en 2024 pour les résidences de tourisme et villages vacances (Xerfi)

(AOF) - Les nuitées dans les résidences de tourisme et villages de vacances « augmenteront respectivement de 4,5% et de 3,5% l’an prochain ». C’est ce qu’annonce Alix Merle auteure de l’étude Xerfi « Le marché des résidences tourismes et villages de vacances : l’urgence de se réinventer ». L’experte compte sur "le dynamisme du tourisme international, le relâchement des pressions inflationnistes, les efforts des gestionnaires en matière d’offre pour renouveler leurs équipements et répondre aux nouvelles attentes des voyageurs".

Alix Merle prévoit que le "durcissement de la réglementation à prévoir sur les locations de meublés touristiques" pourra également soutenir la demande. Elle prévient cependant que "le niveau des nuitées comme le repli des capacités d'hébergements, en particulier sur le segment des villages de vacances, ou le renforcement de l'offre des compétiteurs sur les hébergements meublés et la forte concurrence des clubs étrangers" "entraveront" la dynamique.

" Le chiffre d'affaires des gestionnaires de résidences de tourisme progressera de 7,5% et celui des villages de vacances de 5% en 2024 avant de retrouver un rythme d'activité plus classique l'année suivante " ajoute la chargée d'étude. " Les exploitants profiteront du dynamisme de la demande en 2024 pour faire passer de nouvelles hausses de prix qui seront sans doute significatives dans certaines grandes villes, Paris en tête, alors que les hausses de coûts seront bien moins élevées ", précise-t-elle.

Dans un focus consacré à Pierre et Vacances, elle souligne que ce groupe "compte accélérer son développement sous un modèle fondé sur la franchise", et prévoit que les gestionnaires indépendants "auront du mal à rivaliser avec sa force de frappe et sa notoriété auprès des voyageurs". Après la "transformation radicale" qui lui a fait abandonner la promotion immobilière et engager la montée en gamme de Center Parcs, le groupe "va devenir un peu plus incontournable".

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.