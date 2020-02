Forte collecte pour les valeurs du secteur des services publiques

Les ETFs cherchant à répliquer l'évolution des indices de valeurs d'utilité publique ont profité d'une forte collecte lors de la session de marché d'hier.

Les ETFs cherchant à répliquer l'évolution des indices de valeurs d'utilité publique ont profité d'une forte collecte lors de la session de marché d'hier avec +$80,31M de nouvelles parts créées sur le marché primaire et ce, malgré une performance journalière négative de -2,09%. Le secteur est composé d'entreprises fournissant des services basiques liés à l'eau, l'électricité ou l'approvisionnement en gaz naturel. La session d'hier ramène les flux cumulés depuis le début de l'année en territoires positifs à $+103,87M. Les valeurs du secteur sont considérées comme refuges et sont assez populaires en temps d'incertitude, notamment pour les investisseurs nerveux concernant le coronavirus et les implications qu'une pandémie pourrait avoir. Depuis le début de l'année, les fonds inclus dans le segment ont progressé en moyenne de +4,95%. Les 11 ETFs suivent 8 indices pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $1,9Mds.

