Forte collecte pour les obligations d'entreprise 1-10 ans

Les obligations d'entreprise dont la maturité est comprise entre 1 et 10 ans ont terminé la semaine sur une note positive avec une forte collecte.

Le segment TrackInsight dédié aux obligations d'entreprise dont la maturité est comprise entre 1 et 10 ans a terminé la semaine sur une note positive avec une forte collecte et une progression moyenne de 0,63% sur la journée de vendredi 29 mai. En moins de deux mois, les 12 ETFs inclus dans ce segment ont bénéficié d'une collecte de plus de 1 milliard via le marché primaire. Particulièrement affecté par la crise du coronavirus, le marché de la dette d'entreprise a pu compter sur l'intervention de la Fed qui a annoncé inclure à son programme de rachat des ETFs exposés aux obligations émises par les entreprises en mai. Hier, les $ 151 millions de collecte se sont concentrés sur les ETFs exposés à l'indice « Bloomberg Barclays Intermediate U.S. Corporate Total Return », portant ainsi les actifs totaux sous gestion du segment à un nouveau plus haut depuis le début de l'année, à $ 7,2 milliards.

En savoir plus sur les ETFs liés aux obligations d'entreprise.