Forte collecte pour les obligations à court terme et haut rendement

Le segment regroupant les ETFs exposés aux indices obligataires avec une faible maturité et un rendement élevé a enregistré une collecte nette importante depuis le marché primaire. En effet, les investisseurs ont injecté $ 124 millions de nouveaux actifs dans ce segment ce mardi 21 janvier. Cela fait suite à une autre collecte importante constatée vendredi dernier, de plus de $ 260 millions. Depuis le début de l'année, ce segment a attiré plus de $ 700 millions de nouveaux actifs, portant ainsi les encours sous gestion à $ 9,2 milliards.

