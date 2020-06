Forte collecte pour les ETFs Value

Les ETFs cherchant à répliquer l'évolution d'entreprises dites « Value » ont eu hier leur plus importante collecte depuis le début de l'année.

Les ETFs cherchant à répliquer l'évolution d'entreprises dites « Value » ont collecté +$418,9M hier. C'est leur plus importante collecte depuis le début de l'année. En hausse de +2,23% sur la journée d'hier, le segment a rebondi de +16.77% sur les trente derniers jours. Après avoir atteint un point bas en mars, le segment a rebondi avec le marché mais ce rallye ne suffit pas à effacer complètement ses pertes et les ETFs Value sont toujours en recul de -16,52% sur 2020. 12 fonds répliquant 10 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $26,06Mds.

