Forte collecte pour les ETFs obligataires du Royaume-Uni

Les ETFs exposés à l'évolution des titres obligataires émis par le Royaume-Uni ont enregistré hier sa plus forte collecte journalière depuis 3 ans.

Le segment regroupant les ETFs exposés à l'évolution des titres obligataires émis par le Royaume-Uni a enregistré hier sa plus forte collecte journalière depuis 3 ans, avec $ 227,3 millions de nouveaux actifs injectés via le marché primaire. Le gouvernement britannique a annoncé son intention d'augmenter le montant des émissions au cours des trois prochains mois, dépassant même ce qui était initialement prévu pour l'année entière afin de compenser la hausse des dépenses publiques en raison de la crise du coronavirus. Le plan présenté consiste à émettre 180 milliards de livres sterling de nouvelles obligations d'État entre mai et juillet. Depuis le début de l'année, le segment dédié aux valeurs obligataires du Royaume-Uni est en progression de 2% et la collecte a été stable. Boostée par les investissements enregistrés hier, elle atteint un montant cumulé de $ 243,8 millions sur 2020.

En savoir plus sur les obligations britanniques.