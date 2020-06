Forte collecte pour les ETFs liés aux stratégies multifactorielles sur des petites capitalisations

Le segment dédié aux ETFs exposés à des indices multifactoriels construits à partir de petites capitalisations a bénéficié d'une forte collecte hier.

Le segment TrackInsight dédié aux ETFs exposés à des indices multifactoriels construits à partir de petites capitalisations a bénéficié d'une forte collecte hier, enregistrée sur le marché primaire. Deux ETFs suivant respectivement les indices MSCI USA Small Cap Minimum Volatility et MSCI USA Small Cap Diversified Multiple-Factor ont particulièrement attiré les investisseurs car concentrant plus de $ 300 millions sur les $ 312 millions de nouvelles parts créées hier. Il s'agit de la plus forte collecte sur un an. Les stratégies multifactorielles utilisent des méthodes de pondération alternatives de leurs composants afin de maximiser leurs expositions à des facteurs de risque réputés pour générer des rendements additionnels tels que les facteurs taille, volatilité ou valeur. Ce segment regroupe 18 ETFs et représente un total de $ 2,9 milliards d'actifs sous gestion.

