Forte collecte pour les ETFs factoriels « Value »

Les ETFs cherchant à répliquer les indices d'actions de moyenne capitalisation « Value » ont profité d'une forte collecte lors de la session d'hier avec $+414,21M de nouvelles parts créées sur le marché primaire et ce pour la première fois depuis près de 30 jours. Les ETFs ont perdu (-3,38%) sur la même journée, dans l'attente du meeting du FOMC. La Réserve Fédérale a indiqué que l'économie des Etats-Unis n'allait pas vivre de reprise en V et que du temps sera nécessaire pour une reprise totale. Les investisseurs semblent avoir anticipé le maintien du soutien de la FED, augmentant ainsi leur exposition au segment. Il y eu néanmoins quelques bonnes surprises de la part de la FED indiquant notamment que la banque Centrale garderait ses taux directeurs à des niveaux bas proches de zéro et ce au moins jusqu'à 2022. Le FOMC continuera également d'acheter des bons du trésors et d'autres titres. Cet afflux de liquidité pourrait aider le segment à attirer de nouveaux flux. Depuis le début de l'année, les ETFs du segment des actions de moyenne capitalisation « Value » sont en recul de -14,96%, les investisseurs ayant retirés -$944,41M. 12 fonds répliquant 10 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $26,27Mds.

