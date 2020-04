Forte collecte pour les ETFs du secteur Internet

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs liées à Internet ont collecté hier malgré une performance négative.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs liées à Internet ont collecté +$154,67M hier malgré une performance négative à -1,64% entraînant les principaux indices boursiers dans le rouge et signant la fin du récent rallye des valeurs Internet. Au cours des trente derniers jours les investisseurs ont considérablement augmenté leur exposition au segment et les flux cumulés atteignent +$415,70M, tandis que les ETFs ont rebondi de près de 16%. Depuis le début de l'année, le segment est en hausse de 2,28% suite à sa reprise plus rapide que d'autres secteurs. 7 fonds répliquant 5 indices sont inclus dans le segment pour un total $11,15Mds d'actifs sous gestion.

