Forte collecte pour les ETFs du secteur financier, et ce malgré la correction

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs financières ont profité d'une forte collecte lors de la session de marché d'hier avec $+1,2Mds de nouvelles parts via le marché primaire. Il s'agit là de la quatrième session de marché consecutive avec des flux positifs et ce malgré une performance journalière négative de -3,39%. A son point le plus bas le 23 mars dernier, le segment enregistrait 40% de pertes depuis le début de l'année. Le segment a rebondi depuis et la performance cumulée en 2020 s'élève désormais à -26,34%. Les investisseurs ont commencé à reprendre position sur le segment, rassurés par la FED qui s'attend à un rebond « solide » et une reprise aux alentours de début mai. Le segment comprend 24 ETFs pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $19,9Mds.

