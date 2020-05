Forte collecte pour les ETFs de valeurs Smart Beta

La collecte d'hier s'est principalement concentrée sur les ETFs répliquant l'indice MSCI EAFE Value.

Les ETFs fournissant une exposure à des indices MSCI EAFE Smart Beta (i.e. près de mille valeurs à travers 21 pays développés en Europe et Asie, sélectionnées selon des approches Value, Growth, Min Vol, Dividends...) ont gagné +2,05% alors que +$258,87M de nouvelles parts ont été créées sur le marché primaire pour répondre à la forte demande des investisseurs. La collecte s'est principalement concentrée sur les ETFs répliquant l'indice MSCI EAFE Value, qui représente un cinquième des actifs sous gestion du segment. La session d'hier amène la performance cumulée sur les trente derniers jours à +5,11%, le segment enregistrant +$554,99M de collecte nette sur la même période. Ce rebond permet au segment d'effacer petit à petit les pertes enregistrées sur le premier trimestre, même s'il est toujours en recul de -12,22% depuis le début de l'année. 11 fonds répliquant 11 versions factorielles de l'indice MSCI EAFE sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $24Mds.

En savoir plus sur les ETFs de valeurs smart beta EAFE.