Forte collecte pour les ETFs de valeurs de pays developpés

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs de pays développés ont profité d'une bonne session de marché hier avec une performance de +1,36% ainsi qu'une forte collecte, les investisseurs ayant augmenté leur exposition au segment avec +$860,56M de nouvelles parts via le marché primaire. Le momentum continue pour le segment avec une performance cumulée sur les trente derniers jours à +7,40%. Depuis le début de l'année, les ETFs sont en hausse de +0,63% et ce largement grâce aux stimulus effectués par les banques centrales à travers le monde. Les investisseurs ont graduellement augmenté leur exposition au segment et les flux cumulés nets depuis le début de l'année sont impressionnants à +$141,8Mds. 2694 fonds répliquant 1716 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $3 941Mds.

