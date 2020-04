Forte collecte pour les ETFs de bons du Trésor américain à longue maturité

Les ETFs exposés aux bons du trésor américains dont la maturité est supérieure à 20 ans ont enregistré une collecte importante sur le marché primaire hier.

Le segment obligataire « US +20 Years » sur TrackInsight regroupe 12 ETFs exposés aux bons du trésor américains dont la maturité est supérieure à 20 ans. Hier, ce segment a enregistré une collecte importante sur le marché primaire avec plus de $ 340 millions de nouveaux actifs injectés au sein de ses ETFs, portant le montant total des actifs sous gestion à $21,6 milliards. Depuis le début de l'année, ce segment est en hausse de 23,51% malgré un léger repli hier (-1,12%) dans l'attente de la réunion de la Fed cette semaine et de ses commentaires sur l'impact économique de la pandémie. Côté flux, le segment a subi une décollecte massive de $-4,2 milliards sur 2020, illustrant la perte de confiance des investisseurs, inquiets face à l'ampleur potentielle des conséquences de la crise du coronavirus.

En savoir plus sur les ETFs liés aux bons du trésor américain.