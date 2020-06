Forte collecte malgré la chute des valeurs du secteur de l'énergie

Le segment des ETFs dédié aux sociétés du secteur de l'énergie est reparti à la baisse ce mercredi 10 juin, après un rallye impressionnant entre le 18 mars et le 8 juin.

Le segment TrackInsight dédié aux sociétés du secteur de l'énergie est reparti à la baisse ce mercredi 10 juin, après un rallye impressionnant entre le 18 mars, date à laquelle il a touché son plus bas sur l'année (-51,88%) et le 8 juin, qui avait porté la performance cumulée en 2020 jusqu'à -6,74%. Mais sur les deux derniers jours, les 14 ETFs de ce segment perdent à nouveau 6,66%. La baisse du prix du baril suite à l'augmentation des stocks aux US a entraîné tout le secteur de l'énergie à la baisse. Malgré ce ralentissement, les investisseurs ont injecté $ 110 millions dans ce segment hier. En 2020, ils ont massivement investi dans les valeurs du secteur de l'énergie via des ETFs comme le montre l'activité sur le marché primaire où l'équivalent de $ 2,19 milliards de nouvelles parts ont été émises, portant le montant total des actifs sous gestion à $ 6,88 milliards.

