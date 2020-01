Forte baisse des introductions en Bourse en Europe en 2019

(AOF) - Le montant des fonds levés par les introductions en Bourse (IPO) européennes s'élève à 22,1 milliards d'euros en 2019, soit une baisse de 36% sur un an, selon le rapport " IPO Watch Europe " du cabinet de conseil et d'audit PwC. Le nombre de transactions a aussi nettement diminué: -46% à 105 opérations. Le marché européen des IPO a été touché par la dégradation des relations commerciales entre les États-Unis et la Chine et par les incertitudes liées au Brexit.

Les 5 IPO européennes les plus importantes ont levé 8,6 milliards d'euros, représentant environ 39 % du total des fonds mobilisés en 2019. Le fournisseur de services de paiement italien Nexi SpA a réalisé la plus grande levée de fonds avec 2,1 milliards d'euros, suivi de près par TeamViewer AG, fournisseur de logiciels allemand, qui a levé 2 milliards d'euros.

"L'année 2020 s'annonce quant à elle très incertaine, avec entre autres un Brexit fin janvier et une élection présidentielle aux Etats-Unis en novembre, deux facteurs pouvant créer un effet attentiste sur les marchés de capitaux. " a commenté Philippe Kubisa, Associé spécialiste des marchés de capitaux chez PwC.