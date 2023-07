Forte baisse de la demande de prêts de la part des entreprises au deuxième trimestre

Pour le troisième trimestre 2023, les banques s'attendent à un nouveau repli de la demande de prêts de la part des entreprises, bien qu'il devrait être beaucoup plus faible qu'au deuxième trimestre.

" La hausse des taux d'intérêt et la diminution des besoins de financement pour l'investissement fixe ont été les principaux facteurs de la réduction de la demande de prêts, " explique l'institution financière.

(AOF) - Les banques ont signalé une forte diminution de la demande de prêts ou de lignes de crédit de la part des entreprises au deuxième trimestre 2023, signale la BCE dans sa dernière enquête sur la distribution du crédit bancaire. Elle est ainsi tombée à un niveau historiquement bas depuis le début de l’enquête en 2003. Cette baisse a de nouveau été nettement plus forte que ce qu'avaient prévu les banques au trimestre précédent.

