Forte augmentation des investisseurs particuliers actifs sur les ETF (AMF)

Dans le même temps, quelque 737 000 particuliers ont passé un ordre d'achat ou de vente sur des actions, un chiffre en très léger repli comparé au premier trimestre 2023 (- 1,2 %). Le nombre de particuliers ayant acheté des actions au premier trimestre 2024 a atteint un niveau équivalent à celui du premier trimestre 2023, à 568 000. Parmi ceux-ci, les nouveaux investisseurs, c'est-à-dire les particuliers ayant réalisé sur la période considérée au moins une transaction à l'achat pour la première fois depuis le 1er janvier 2018, sont cependant plus nombreux qu'il y a un an, à 59 000.

(AOF) - L’Autorité des marchés financiers (AMF) signale une " forte augmentation de l’activité des particuliers en ETF au 1er trimestre 2024 ". L’AMF qui dresse chaque trimestre un état des lieux du nombre de particuliers ayant réalisé au moins une transaction sur un instrument financier, précise qu’au cours du 1er trimestre 2024, le nombre de particuliers actifs sur ce type précis d’instruments a augmenté de près de 36 % par rapport au premier trimestre 2023, avec 216 000 investisseurs, tandis que le nombre des nouveaux investisseurs a plus que doublé.

