Forte augmentation des flux des ETF actifs depuis le début de l'année

Lorsque Trackinsight a interrogé plus de 370 investisseurs, gérant plus de 347 milliards de dollars d'actifs pour la deuxième édition de son enquête mondiale sur les ETF, les résultats ont montré qu'un tiers des investisseurs déclarait qu'ils prévoyaient d'augmenter leur exposition aux ETF actifs pour l'année 2021. En comparant les flux depuis le début de l'année pour les ETF actifs, nous pouvons constater une forte augmentation. En effet, les flux totaux en Europe et en Amérique à la fin du premier trimestre 2021 étaient de 86 milliards de dollars, alors que depuis le début de l'année, en date du 30 juin 2021, les flux ont atteint 374 milliards de dollars. Ils ont plus que triplé lors du deuxième trimestre, prouvant l'intérêt grandissant des investisseurs pour les ETF actifs.

