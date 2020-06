Fort repli de l'activité dans le secteur privé français en mai, malgré un ralentissement du rythme

(AOF) - Le secteur privé français a conne une nouvelle baisse marquée de l'activité en mai 2020 en France, même si le rythme de la contraction a ralenti, selon les données définitives du bureau d'études IHS Markit. Ainsi, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 32,1 contre 30,5 en estimation préliminaire et après 11,1 en avril. De son côté, le PMI dans les services a atteint 31,1 en mai, après 29,4 en estimation préliminaire et 10,2 en mars.