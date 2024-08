Fort recul des marchés américains, crainte d'une récession

(AOF) - Les marchés américains ont nettement reculé à la clôture dans le sillage des places asiatiques : la Bourse de Tokyo a enregistré une baisse de 12,4%, soit la plus importante depuis le krach d'octobre 1987. Les investisseurs craignent une récession aux Etats-Unis après la publication de deux statistiques décevantes : l'indice des directeurs d'achat (ISM) manufacturier jeudi et le rapport sur l'emploi en juillet, vendredi. Ce lundi, le PMI Composite a légèrement reculé en juillet. Le Dow Jones a perdu 2,60% à 38703 points et le Nasdaq Composite a dévissé de 3,43% à 16200 points.

Apple (-4,82% à 209,27 dollars) a débuté la semaine parmi les plus fortes baisses du Dow Jones à la suite d'une bien mauvaise surprise : Warren Buffett a cédé près de 50% de sa participation au deuxième trimestre. Son premier investissement dans le fabricant de l'iPhone datait de 2016, il n'avait ensuite cessé d'accroître sa participation jusqu'au premier trimestre de cette année. Sa société d'investissement Berkshire Hathaway avait alors réduit sa participation dans Apple de 13%. Malgré cette nouvelle cession, Apple reste de loin, la ligne la plus importante du portefeuille du sage d'Omaha.

Les chiffres macroéconomiques

Aux Etats-Unis, l'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 54,3 en juillet contre 54,8 en juin et un consensus de 55, a indiqué S&P Global. Dans le détail, le PMI pour les services est passé de 55,3 à 55 entre juin et juillet. Il était attendu à 56.

Les valeurs à suivre

BioNTech

Au premier semestre 2024, le chiffre d'affaires de BioNTech s'est élevé à 316,3 millions d'euros, contre 1,44 milliard d'euros il y a un an. "La variation d'une année sur l'autre est principalement due à la baisse des revenus provenant de la vente des vaccins Covid-19 de la société dans le monde entier", explique laboratoire pharmaceutique allemand coté à Wall Street. Sur ce semestre, le groupe accuse de fortes pertes qui ressortent à 1,12 milliard d'euros. Au premier semestre 2023, il affichait un bénéfice de 311,8 millions d'euros.

Delta Airlines

Dans une lettre en réponse aux récents commentaires publics de la compagnie aérienne Delta Airlines et à l'embauche d'un avocat, CrowdStrike a déclaré que les menaces de poursuites judiciaires de Delta ont contribué à un récit trompeur " selon lequel l'entreprise de cybersécurité était responsable des décisions techniques de la compagnie aérienne et de sa réponse à la panne, rapporte le Wall Street Journal.

Nvidia

Alors que les valeurs technologiques américaines sont attendues en forte baisse, Nvidia devrait encore amplifier ce recul car sa prochaine puce phare pour l'intelligence artificielle, la Blackwell B200, pourrait avoir du retard. Selon The Information, elle pourrait subir un retard d'au moins trois mois en raison de défauts de conception.

Tyson Foods

Sur les premiers 9 mois de l'année 2024, les revenus de Tyson Foods s'élèvent à de 39,74 milliards de dollars, en hausse de 0,5 % par rapport à l'année précédente. Son bénéfice d'exploitation ressort à 884 millions de dollars, soit une augmentation de 816 millions de dollars par rapport à l'année précédente. Le BPA est de 1,25 dollar, en hausse de 1,81 dollar par rapport aux 9 premiers mois de l'année 2023. Sur cette période, le free cash flow s'élève à 1,09 milliard de dollars, soit une progression de 1,22 milliard de dollars par rapport à l'exercice précédent.