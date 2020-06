Fort rebond pour les ETFs de valeurs financières

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs financières ont profité d'une bonne session de marché vendredi.

Les ETFs cherchant à répliquer les indices de valeurs financières ont profité d'une bonne session de marché vendredi avec une performance de +3,89% ainsi que +$439,72M de nouvelles parts créées via le marché primaire. La collecte enregistrée ce vendredi correspond à la plus large depuis de le début de l'année. Depuis les trente derniers jours, les ETFs ont profité d'un rallye post-crash amenant la performance cumulée à +21,40%, les investisseurs augmentant de +$798,24M leur exposition au segment sur la même période. Le secteur financier est l'un des secteurs ayant le plus souffert depuis la pandémie, la performance cumulée des ETFs étant encore négative à -21,27% depuis le début de l'année. 13 fonds répliquant les performances de 9 indices sont inclus dans le segment pour un total d'actifs sous gestion s'élevant à $3,8Mds.

En savoir plus sur les ETFs liés au secteur bancaire.