Fort rebond en vue en Europe, les droits de douane US inquiètent moins

On aperçoit des immeubles dans le quartier financier et d'affaires de La Défense, près de Paris

par Claude Chendjou

PARIS, 26 novembre - Les principales Bourses européennes sont attendues en hausse jeudi, dans le sillage du rebond des places asiatiques, les ‌investisseurs estimant que les droits de douane américains ne sont pas aussi dommageables qu'initialement redouté, tandis que la pause liée à la fête de Thanksgiving devrait momentanément faire oublier les craintes sur les nouvelles technologies.

D'après les premières indications disponibles, le CAC ​40 parisien devrait gagner 1,62% à l'ouverture, après avoir perdu la veille 0,75%. Le Dax à Francfort pourrait prendre 1,86% et le FTSE 100 à Londres avancer de 1,34%. L'indice EuroStoxx 50 est attendu en progression de 2,08% et le Stoxx 600 en hausse de 1,64%, au lendemain d'un repli de 0,93% pour ce dernier indice.

Le président américain Donald Trump a déclenché mercredi une nouvelle offensive en matière de droits de douane en ciblant 14 grands partenaires commerciaux des Etats-Unis, dont la Chine, ​le Japon et l'Union européenne, poursuivant sa politique protectionniste malgré le revers du Parti républicain lors des élections de mi-mandat. Son administration a proposé de nouveaux taux de droits de douane de référence compris entre 20% et 40%, tout en précisant que les prélèvements ne dépasseraient pas les niveaux convenus dans le cadre d'accords commerciaux ​bilatéraux déjà conclus ou toujours en cours de négociation.

Les analystes soulignent que ces propositions n'ont réservé aucune mauvaise surprise et, ⁠surtout, ne s'ajouteront pas à ceux déjà en vigueur en juillet. L'application de ces nouveaux taux n'est par ailleurs pas attendue avant février ou mars.

"L'impact macroéconomique de cette augmentation devrait être modeste, d'autant plus que les enquêtes ‌avaient été annoncées bien à l'avance", écrivent les analystes de JPMorgan.

"Plusieurs importations clés restent exemptées de droits de douane, notamment les produits technologiques, et l'administration a démontré sa capacité à gérer les perturbations du marché", ont-ils ajouté. "Cette prise en compte devrait limiter l'ampleur des hausses de droits de douane à venir."

Par ailleurs, la Bourse de New York étant fermée ce jeudi en raison de la ​fête de Thanksgiving et la séance écourtée vendredi, les volumes d'échange en Europe devraient être réduits ‌en cette fin de semaine.

Concernant les nouvelles technologies, le géant Nvidia reste une source d'inquiétude alors que l'agence S&P a placé sa note de crédit sous surveillance en ⁠vue d'une possible dégradation, citant des faiblesses dans la direction et le conseil d'administration du fabricant de puces. Par ailleurs, selon le Financial Times, Nvidia a suspendu ses livraisons de serveurs vers quatre pays d'Asie du Sud-Est.

Nvidia a fini mercredi en baisse de 3,9% à 149,30 dollars, effaçant sur la période récente le montant astronomique de 2.300 milliards de dollars de capitalisation boursière par rapport à son pic d'octobre lorsque l'action était à 243,37 dollars.

La baisse marquée des rendements des bons du Trésor, ⁠tombés à un creux de plusieurs semaines dans ‌un contexte de forte volatilité boursière, devrait cependant, permettre à la "tech" de se stabiliser.

A WALL STREET

La Bourse de New York a fini en ordre dispersé mercredi, seul le Dow Jones ayant terminé en ⁠hausse, alors que le secteur technologique a de nouveau décliné et que les investisseurs ont été en quête de bonnes affaires à la veille d'une journée fériée aux Etats-Unis.

L'indice Dow Jones a gagné 0,33%, ou 164,25 points, à 50.182,95 points.

Le S&P-500, ‌plus large, a perdu 18,31 points, soit 0,25%, à 7.182,78 points.

Le Nasdaq Composite a reculé de son côté de 147,73 points (0,62%) à 23.585,80 points.

EN ASIE

A la Bourse de Tokyo, l'indice Nikkei avançait de 1,6% à 57.902,41 ⁠points, tandis que le Topix, plus large, prenait 0,9% à 3.779,22 points, les investisseurs se ruant sur les actions liées à l'IA après les récentes fortes baisses.

Le ⁠fabricant de semi-conducteurs Kioxia Holdings bondissait ainsi de 14,5%, tandis ‌que le conglomérat SoftBank grimpait de 10,62% et le fabricant d'outils de puces Advantest montait de 7,35%.

L'indice MSCI regroupant les valeurs d'Asie et du Pacifique (hors Japon) gagne 1,8%.

L'indice Kospi sud-coréen progresse de 0,76% et celui de référence à Taïwan avance de ​2,5%.

En Chine, le SSE Composite de Shanghai s'octroie 0,26%, mais reste près d'un creux depuis juillet 2025, tandis que le CSI 300 ‌progresse de 0,11%, rebondissant d'un plus bas de 17 mois. Les indices en Chine profitent un peu de l'apaisement des inquiétudes mondiales concernant l'IA, tandis que sur le plan du commerce, un porte-parole de l'ambassade de Chine à Washington a rejeté l'affirmation selon laquelle son pays serait une ​situation de surcapacité.

LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE:

CHANGES

Le dollar s'affermit de 0,16% face à un panier de devises de référence, mais se négocie juste en dessous de ses sommets de cette année, alors que les investisseurs se demandent si un éventuel ralentissement du boom de l'IA pourrait modérer les perspectives de hausse des taux d'intérêt.

L'euro recule de 0,12%, à 1,0958 dollar, et la livre sterling s'échange à 1,3098 dollar (-0,13%)

TAUX

Le marché obligataire aux Etats-Unis est également fermé ce jeudi et la veille le ⁠rendement des bons du Trésor américain à dix ans a fini à 4,864%, en repli de près de sept points de base, sa septième baisse quotidienne au cours des huit dernières séances.

Le rendement du Bund allemand à dix ans, référence pour la zone euro, sera à suivre alors que la Banque centrale européenne (BCE) doit publier ce jeudi le compte-rendu de sa réunion de politique monétaire d'octobre.

PÉTROLE

Le marché pétrolier est de nouveau en hausse jeudi en raison des inquiétudes concernant l'approvisionnement après que les Houthis du Yémen ont déclaré avoir attaqué la plus grande raffinerie de pétrole d'Arabie saoudite et qu'au moins deux navires ont heurté des mines iraniennes dans le détroit d'Ormuz.

Le Brent monte de 1,12% à 95,67 dollars le baril et le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) prend 1,14% à 84,65 dollars.

PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 26 NOVEMBRE :

PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT

DE 07h00 Moral des consommateurs GfK/NIM décembre -29,9 -30,8

FR 07h45 Prix à la production octobre

- sur un mois - 1,7%

- sur un an - 6,8%

EZ 09h00 Prêts aux entreprises octobre - 4,2%

- croissance de la masse monétaire 3,5% 3,5%

(Rédigé ​par Claude Chendjou, avec la contribution de Wayne Cole, édité par Augustin Turpin)