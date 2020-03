Fort rebond du pétrole

(AOF) - Après leur plongeon la veille, les cours du brut rebondissent nettement. Vers 17h, le cours du baril de WTI américain grimpe de 21,6% à 24,77 dollars. Son homologue européen, le Brent de la mer du Nord, s'adjuge 9% à 27,13 dollars. L'or noir bénéficie de rachats à bon compte, mais aussi de l'espoir que les mesures de plus en plus significatives prises par les banques centrales et gouvernements permettent à terme une reprise économique bénéfique à la consommation de pétrole.

Pour autant, les économistes s'accordent à dire que les actifs à risque resteront guidés par l'évolution du virus, du nombre de cas et par tout signe positif d'un retournement de la courbe des infections et des décès.