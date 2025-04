Fort rebond du CAC 40 en clôture, mais nettement sous son plus haut du jour

(AOF) - Les Bourses européennes ont nettement rebondi; la volte-face de mercredi soir de Donald Trump éloignant scénario d'une guerre commerciale généralisée. Les droits de douane sur les produits chinois ont été portés à 145%, a corrigé aujourd'hui la Maison Blanche et non 125% comme indiqué hier par Donald Trump. Aucun membre de l'indice CAC 40 n'a été laissé de côté, même pas les sociétés les plus défensives. L’indice parisien a gagné 3,83% à 7126,02 points après avoir touché un plus haut en séance à 7 384,47 points. L’EuroStoxx50 a progressé de 4,40% à 4825,62 points.

En Europe, Barry Callebaut (-21,52% à 828 francs suisses) a dévissé à Zurich après avoir réduit ses prévisions de volume annuel pour l'exercice 2024/2025 en raison d'une volatilité sans précédent des prix des fèves de cacao. Au premier semestre de cet exercice, ces prix ont augmenté de 95% par rapport à la même période de l'année précédente. Dans ce contexte, le fabricant belgo-suisse de chocolat a réalisé une performance mitigée sur cette période. Les volumes de ventes ont diminué de 4,7% à 1,09 million de tonnes.

Parmi les plus fortes progressions du CAC 40 ce matin grâce à l'envolée du secteur des semi-conducteurs à Wall Street mercredi, STMicroelectronics (+4,33% à 17,406 euros) a terminé parmi les plus faibles hausses de l'indice. L'actualité a été particulièrement chargée pour le fabricant de semi-conducteurs entre les tensions avec l'Etat italien et d'importantes réductions d'effectifs. Le fabricant de semi-conducteurs a confirmé "l'objectif d'économies de coûts annuelles en millions de dollars dans le haut de la fourchette à trois chiffres à la fin 2027".

Bien orienté comme l'ensemble du secteur, Michelin (+1,36% à 29,05 euros) a confirmé lors d'une conférence téléphonique avec les analystes être bien placé pour faire face à des tarifs douaniers américains plus élevés, principalement en raison du taux élevé (70%) de fabrication locale de ses pneus vendus aux États-Unis. Le groupe a indiqué que le reste provient du Canada (environ 15 %), du Mexique (environ 5 %) et le reste d'Asie et d'Europe.

Les chiffres macroéconomiques du jour

Aux Etats-Unis, l'inflation en mars et les inscriptions hebdomadaires au chômage seront publiées à 14h30. Les données sur l'évolution hebdomadaire des stocks de gaz seront publiées à 16h30.

Vers 18h00, l'euro gagne 2,20% à 1,1192 dollar.