Forsee Power: un système de batterie pour BAE Systems

(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce que BAE Systems, leader dans la propulsion électrique pour poids lourds, équipera un groupe motopropulseur Gen3 de camion de démonstration de classe 7 avec le système de batterie Forsee Zen Plus en Amérique du Nord.



La société a établi son siège social nord-américain et son usine de production à Columbus, dans l'Ohio. Son système de batterie Forsee Power, composé de 3 packs du ZEN 77 PLUS, fournit 231 kWh pour une autonomie moyenne de 200 miles EV.





