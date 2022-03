Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: un nouveau système pour les véhicules lourds information fournie par Cercle Finance • 08/03/2022 à 12:19









(CercleFinance.com) - Forsee Power a annoncé hier soir le lancement d'un nouveau système de batteries destiné aux véhicules lourds électriques comme les bus et les camions spéciaux.



Le groupe industriel français explique que ses ingénieurs ont développé une nouvelle offre à très haute densité d'énergie, intégrant cinq nouvelles batteries affichant des capacités allant de 74 kWh à 84 kWh



L'offre 'Zen' de Forsee Power était jusqu'ici disponible dans des packs de huit à 42 kWh



Avec une densité d'énergie de 180 Wh/kg, le système 'Zen Plus' permet aux véhicules de circuler durant une journée entière d'opérations en toute autonomie, tout en optimisant les volumes disponibles avec des installations situées sur le toit ou à l'arrière des véhicules.



A la Bourse de Paris, l'action Forsee était en hausse de quasiment 4% mardi matin suite à cette annonce.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris +5.00%