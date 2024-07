Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Forsee Power: trois nouvelles administratrices nommées information fournie par Cercle Finance • 17/07/2024 à 12:02









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce une évolution de sa gouvernance avec la nomination de trois nouvelles administratrices indépendantes, à savoir Marie Cros, Florence Triou-Teixeira et Aurélie Picart, après un examen approfondi de leurs candidatures.



La société de systèmes de batteries intelligents fait aussi part de la ratification de la cooptation de Ban Shinichi en qualité d'administrateur, en remplacement de Kosuke Nakajima, démissionnaire pour changement de position au sein de Mitsui & Co.



'Ces nominations, en ligne avec la politique de diversité du conseil d'administration, permettront de compléter l'expertise du conseil et de maintenir la proportion d'administrateurs indépendants', explique-t-il.





Valeurs associées FORSEE POWER 0,89 EUR Euronext Paris +0,23%