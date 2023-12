Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: tirage d'une tranche auprès de la BEI information fournie par Cercle Finance • 11/12/2023 à 10:03









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce le tirage d'une tranche de 10 millions d'euros auprès de la Banque Européenne d'Investissements (BEI), dans le cadre du contrat de crédit d'un montant maximum en principal de 50 millions signé avec cette institution en décembre 2020.



Cette tranche sera versée le 18 décembre et porte un intérêt annuel de 3% et un intérêt capitalisé de 1,5% payable in fine lors du remboursement du principal (à échéance cinq ans). Les fonds issus du tirage seront utilisés en 2024 pour renforcer la capacité de production.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris 0.00%