Forsee Power: salué après un contrat à Rouen information fournie par Cercle Finance • 10/01/2023 à 11:30









(CercleFinance.com) - Forsee Power prend plus de 5% après son annonce qu'il fournira le système de batterie pour la première commande publique d'autocar scolaire transformé en électrique par Greenmot pour la Métropole Rouen Normandie, celle-ci devant convertir 49 véhicules.



Ces véhicules Iveco Crossway retrofités circuleront sur les lignes à vocation scolaire du réseau Astuce. Après la livraison d'un premier véhicule test fin 2023, les autocars transformés seront intégrés au réseau jusqu'en 2025.



Dans le cadre de ce projet, Forsee Power fournira des systèmes de batteries de sa gamme ZEN SLIM composés de modules de 11, 16 et 21 kWh, pour une parfaite intégration aux châssis des véhicules, optimisant ainsi la place dédiée aux passagers.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris +3.00%