Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: s'associe à CALB dans les cellules de batterie information fournie par Cercle Finance • 31/01/2023 à 18:18









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce s'associer à CALB, un fabricant chinois de cellules présenté comme 'le leader mondial des nouvelles technologies énergétiques', pour l'acquisition de cellules à très haute densité d'énergie qui seront intégrées dans ses systèmes de batteries.



Alors que Forsee Power renforce sa stratégie d'approvisionnement responsable, CALB est le premier fournisseur du Groupe à passer par son nouveau processus de vérification approfondie (due diligence), intégrant un audit par un tiers.



Créé en 2007, CALB prévoit de porter ses capacités de production à 500 GWh d'ici 2025. Il est spécialisé dans les cellules pour véhicules électriques et les systèmes de stockage d'énergie.







Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris -1.00%