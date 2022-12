Forsee Power: retenu pour les camions à hydrogène Hyliko information fournie par Cercle Finance • 06/12/2022 à 12:31

(CercleFinance.com) - Forsee Power progresse de plus de 5% en Bourse ce mardi après l'annonce d'un contrat avec Hyliko, un spécialiste de la décarbonation du transport routier de marchandises, qui a choisi ses systèmes de batteries pour ses camions à hydrogène.



Le groupe industriel français indique que Hyliko l'a sélectionné en tant que partenaire en vue d'équiper ses premiers poids-lourds hydrogène avec son système de batteries intelligent 'Pulse 2.5'.



Hyliko propose une offre 'clé en main' de mise à disposition et de maintenance de poids lourds hydrogène, via un réseau de stations d'avitaillement et de gestion de l'empreinte carbone.



A ce jour, Hyliko dit avoir reçu des intérêts marqués de la part de clients potentiels pour plus de 350 poids-lourds hydrogène, au premier rang desquels figurent des groupes de le trempe de Point.P.



Hyliko propose pour l'instant deux modèles de camions à hydrogène: un tracteur 44t et un porteur 26t 6x2 et 6x4.



Les batteries Forsee Power seront installées sur ces premiers véhicules dès les premières livraisons, prévues en 2023.