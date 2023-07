Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: responsable nommé pour l'après-vente information fournie par Cercle Finance • 21/07/2023 à 15:03









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce la nomination de Rémi Fusté au poste de vice-président du département après-vente et satisfaction client. Il rejoint également le comité exécutif du groupe de systèmes intelligents de batteries pour véhicules électriques.



Créé en début d'année, le département après-vente et satisfaction client a pour mission d'accompagner les clients dans l'optimisation de l'utilisation de leurs systèmes de batteries, avec une offre de produits et de services spécialement adaptée.



Rémi Fusté détient plus de 20 ans d'expérience dans l'industrie automobile au sein du groupe Renault où il occupait, avant de rejoindre Forsee Power, un poste de directeur à l'ingénierie après-vente monde.





