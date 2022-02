Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: partenariat technologique renouvelé avec LG information fournie par Cercle Finance • 23/02/2022 à 12:20









(CercleFinance.com) - L'action Forsee Power gagnait plus de 2% mercredi à la Bourse de Paris suite à l'annonce par le groupe industriel du renouvellement de son partenariat technologique avec le géant coréen LG.



L'expert des systèmes de batteries intelligents a annoncé ce matin qu'il allait de nouveau s'associer avec LG Energy Solution, qui lui fournira des cellules à très haute densité d'énergie.



Ces composants doivent être intégrés à sa gamme de haute énergie ZEN, en particulier au sein de ZEN 42, un système de batterie à charge nocturne pour les véhicules lourds tout électriques et hybrides.



Pour mémoire, Forsee Power a remporté l'an dernier un appel d'offres lancé par la RATP visant à rendre son parc de bus plus écologique à Paris et dans sa région.



Forsee doit ainsi équiper 180 bus standards Heuliez avec ses nouveaux systèmes de batteries ZEN 42.



Les batteries Forsee sont produites sur le site industriel de Chasseneuil-du-Poitou dédié à la fabrication de batteries pour le transport lourd européen (routier, ferroviaire et marine) qui emploie aujourd'hui 200 personnes.





