Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Forsee Power: partenariat avec Parker Hannifin information fournie par Cercle Finance • 30/06/2023 à 10:20

(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce avoir signé un partenariat avec Parker Hannifin pour convertir des véhicules off-highway thermiques (engins de chantiers) en véhicules électriques et ainsi éliminer les émissions, le bruit et les vibrations liés à la motorisation de ces engins.



Vensys Group et sa filiale Hydrokit vont commercialiser des kits de rétrofit adaptés aux engins de chantiers, tels que les mini-pelles, en partenariat avec Parker France pour la transmission électrique et Forsee Power pour les systèmes de batteries.



Les partenaires ont sélectionné la batterie FORSEE ZEN 8 SLIM, spécialement conçue pour électrifier les véhicules off-highway et légers 100% électriques. Elles ne mesurent que 128 mm d'épaisseur et peuvent être intégrées aussi bien en position verticale qu'horizontale.