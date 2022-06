Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: partenariat avec EDF Store & Forecast information fournie par Cercle Finance • 30/06/2022 à 18:16









(CercleFinance.com) - Forsee Power etEDF Store & Forecast, une société du groupe EDF qui développe et commercialise des solutions intelligentes pour les énergies renouvelables, annoncent la signature d'un partenariat pour le développement de systèmes de stockage d'électricité mobiles et intelligents, avec des batteries de seconde vie.



Les deux sociétés comptent réduire l'empreinte environnementale et d'optimiser la valeur économique des batteries issues de véhicules lourds, en les intégrant dans des systèmes de stockage innovants.



Forsee Power fournira des packs de batteries, de première vie ou de seconde vie, issus de véhicules lourds tels que les bus pour lesquels le Groupe est leader en Europe.



EDF Store & Forecast intègrera les packs de batteries à ses solutions de stockage stationnaire pilotées par son système de gestion de l'énergie (EMS) et les commercialisera.



Forsee Power prévoit également d'utiliser ces stockages stationnaires mobiles sur ses propres sites industriels, notamment sur des points de réseau congestionnés ou associés à la production d'énergie solaire.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris -2.53%