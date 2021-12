Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power : option de surallocation partiellement exercée information fournie par Cercle Finance • 03/12/2021 à 13:20









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce avoir été notifié par Crédit Agricole CIB, de l'exercice partiel de l'option de surallocation pour un montant d'environ 8,1 millions d'euros, dans le cadre de sa première admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. En conséquence, le nombre total d'actions offertes dans le cadre de son introduction en bourse s'élève à 14.909.834 actions, dont 13.793.103 actions ordinaires nouvelles, portant le montant total d'environ 108,1 millions d'euros au prix de 7,25 euros. Au cours de la période de stabilisation qui s'est déroulée du 2 novembre au 2 décembre, les interventions ont porté sur un total de 952.234 actions et ont été réalisées uniquement sur Euronext Paris, dans une fourchette de prix allant de 6,66 à 7,25 euros.

