Forsee Power: objectif de CA dépassé, le titre grimpe

(CercleFinance.com) - Le titre du fabricant français de batteries de transport Forsee Power progressait nettement ce jeudi à la Bourse de Paris après avoir annoncé une croissance de son chiffre d'affaires supérieure à ses objectifs en 2021.



Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour le transport électrique (véhicules légers, camions, bus, trains, navires) indique avoir dépassé son objectif annuel en générant des revenus en hausse de 17% à 72,4 millions d'euros l'an dernier.



L'entreprise industrielle se montre par ailleurs confiante pour l'exercice 2022, invoquant sa dynamique commerciale des derniers trimestres.



Forsee explique avoir entamé l'année 2022 avec un montant de commandes enregistrées pour l'année en cours déjà supérieur au chiffre d'affaires 2021.



A 12h15, le titre gagnait 2,9% après avoir pris jusqu'à 5% dans le courant de la matinée. Il a toutefois perdu plus de 9% de sa valeur depuis le début de l'année.





