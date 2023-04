Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: nouveau record d'activité trimestrielle information fournie par Cercle Finance • 26/04/2023 à 12:13









(CercleFinance.com) - Forsee Power a fait état hier soir d'une croissance de 104% de son activité sur les trois premiers mois de l'année, à la faveur d'une accélération de la dynamique commerciale sur l'ensemble de ses marchés.



Le spécialiste des systèmes de batteries intelligents pour l'électromobilité dit avoir généré un chiffre d'affaires 'record' de 38 millions d'euros au premier trimestre, contre 18 millions un an plus tôt.



Comme prévu, les revenus issus du segment des véhicules légers ont marqué un net rebond, signant une hausse de 33% d'une année sur l'autre, tandis que l'activité de véhicules lourds a poursuivi sur sa lancée en réalisant un chiffre d'affaires trimestriel en croissance de 128%.



Fort d'un carnet de commandes atteignant déjà 154 millions d'euros, soit un niveau déjà supérieur à son chiffre d'affaires de 2022, Forsee a confirmé son objectif d'un chiffre d'affaires supérieur à 160 millions sur l'exercice 2023.



Suite à cette publication, l'action reculait de 2% ce mercredi à la Bourse de Paris.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris -1.66%