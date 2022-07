Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: livre ses systèmes de batteries GO 10 en Inde information fournie par Cercle Finance • 07/07/2022 à 18:11









(CercleFinance.com) - Forsee Power annonce avoir commencé à livrer au constructeur indien Omega Seiki Mobility (OSM) ses systèmes de batteries GO 10 pour équiper 5 000 3-roues électriques RAGE+.



GO 10 est un système de batterie lithium-ion 48V robuste intégrant 10 kWh d'énergie et offrant une très grande autonomie de 110 kilomètres aux véhicules d'Omega Seiki Mobility.



'Ce système de batterie est particulièrement adapté aux flottes en partage dont l'usage est intensif', assure Forsee Power qui évoque notamment des cellules de batterie de pointe et un système de gestion de batterie (BMS) permettant une excellente durée de vie de 3 000 cycles.



L'idée est de contribuer à la décarbonation du transport indien avec des solutions produites localement.





Valeurs associées FORSEE POWER Euronext Paris +19.35%