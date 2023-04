Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Forsee Power: le titre avance, les résultats en soutien information fournie par Cercle Finance • 06/04/2023 à 10:42









(CercleFinance.com) - Forsee Power a ouvert sur une note positive jeudi matin suite à la publication de ses résultats 2022, marqués par une croissance soutenue de l'activité et une amélioration de sa rentabilité.



Le fabricant de batteries intelligentes pour l'électromobilité a fait état hier soir d'une croissance de 53% de son chiffre d'affaires annuel, à 111 millions d'euros.



Son résultat opérationnel (Ebitda) ajusté ressort en perte de 13,9 millions d'euros, à comparer avec un manque à gagner de 14,4 millions d'euros à l'issue de l'exercice précédent.



Forsee - qui revendique une position de trésorerie de 41 millions d'euros à fin décembre 20222 - souligne que son carnet de commandes fermes pour 2023 est déjà largement supérieur au chiffre d'affaires réalisé en 2022.



Dans ces conditions, le groupe dit viser pour cette année un chiffre d'affaires supérieur à 160 millions d'euros assorti d'une nette amélioration de son Ebitda ajusté.



Pour 2024, il anticipe un chiffre d'affaires supérieur à 235 millions d'euros ainsi que l'atteinte du seuil de rentabilité avant de réaliser, à horizon 2028, un chiffre d'affaires supérieur à 850 millions pour un taux de marge d'Ebitda ajusté de 15%.



Coté à la Bourse de Paris, le titre Forsee Power progressait de 2,2% jeudi matin suite à la publication de ces chiffres jugés en ligne avec les attentes, après avoir pris jusqu'à 4,5% en début de journée.



A noter que Forsee a annoncé ce matin un partenariat avec l'équipement automobile brésilien Iochpe-Maxion en vue de proposer des solutions intégrées à zéro émission pour l'électrification des véhicules commerciaux.





